Ученые назвали девять самых интригующих загадок планеты Земля

Девять ведущих ученых в преддверии нового года рассказали о той единственной тайне на Земле, которую они хотели бы разгадать. Какие величайшие секреты жизни на нашей планете еще остаются и как они могут повлиять на наше будущее?

От глубин тропических лесов Амазонки до пустынь Антарктиды остаются без ответа огромные вопросы о жизни на Земле. Журналисты The Guardian спросили ведущих ученых и защитников природы: что из того, что вы хотели бы знать о планете, остается загадкой?

Сколько видов существует на Земле?

«Со сколькими различными видами животных мы делим планету? Оценки варьируются от всего лишь 3 миллионов до целых 100 миллионов, и нет особых признаков того, что мы пока приближаемся к ответу»? — говорит профессор Энди Первис — исследователь Музея естественной истории и соавтор глобальной оценки планеты ООН за 2019 год.

Вернуться на 540 миллионов лет назад, чтобы увидеть «биологический большой взрыв»

«Как биологу-эволюционисту, — говорит биолог-эволюционист доктор Корри Моро из Корнеллского университета, — мне хотелось бы с помощью машины времени вернуться к кембрийскому взрыву, когда большинство основных групп животных впервые появились в летописи окаменелостей, чтобы понять, почему этот короткий период привел к действительно быстрому росту большинства групп животных, и почему некоторые, такие как трилобиты [вымершие морские членистоногие], не выжили».

Могут ли некоторые из мельчайших форм жизни помочь предотвратить климатический кризис?

«Точно так же, как мы, люди, полагаемся на микробиом нашего кишечника для хорошего пищеварения, грязь под нашими ногами содержит бесчисленное количество бактерий, грибков и вирусов, которые влияют на здоровье почвы и растений, произрастающих в ней, — отмечает старший преподаватель Грэнтемского института при Имперском колледже Лондона доктор Бонни Уоринг. — Поскольку большинство из этих организмов невозможно культивировать в лаборатории, мы очень мало знаем об их экологии. Тем не менее, присутствие определенных микробов может помочь деревьям расти в три раза быстрее. Могут ли эти “полезные микробы” стать одними из наших лучших союзников в борьбе с изменением климата и обеспечении продовольственной безопасности?».

Каково полное биологическое разнообразие тропических лесов бассейна Амазонки или Конго?

«Я хотел бы понять все разнообразие на крошечном участке тропического леса размером примерно 100 на 100 метров: сколько видов там обитает или проходит, как они взаимодействуют друг с другом, сколько им лет, откуда они пришли, что они делают, — делится своими научными мечтами директор по науке Королевского ботанического сада в Кью профессор Александр Антонелли. — Помимо научных открытий, которые это дало бы нам, я надеюсь, это помогло бы убедить людей в чрезвычайной сложности и ценности экосистем, создававшихся тысячелетиями, и в том, что защита того, что у нас осталось, всегда является лучшим выбором, чем разрушение и попытки восстановления позже».

Как животные влияют на функционирование Земли?

«Как животные формируют внешний вид и функционирование экосистем? — задается вопросом профессор наук об экосистемах Оксфордского университета Ядвиндер Малхи. — Мы знаем, что они делают это некоторыми широко разрекламированными способами, такими как опыление или рассеивание семян, но есть много тонких способов — таких как круговорот питательных веществ, избирательное поедание растений, запутанные сети хищников и добычи, — которые плохо изучены, но постоянно удивляют. Буквально в прошлом месяце мне стало извествно, что пауки определяют, где растут растения и восстанавливаются экосистемы после извержения вулкана, улавливая семена в своей паутине. И, в конечном счете, насколько важно влияние этого животного на биом или глобальный уровень? Насколько животные влияют на функционирование планеты Земля?».

Что произойдет с Гольфстримом?

«Если бы мне нужно было знать одну вещь, которая на данный момент остается неопределенной, так это то, внезапно ли остановится Гольфстрим, и если да, то когда, полностью изменив климат в Европе, вызвав резкое падение температур — с потенциально катастрофическими последствиями для водной и продовольственной безопасности — в то время как остальная часть Европы планета печет из-за антропогенного изменения климата», — говорит сэр Роберт Уотсон — один из самых выдающихся ученых-климатологов Великобритании.

Регулируют ли универсальные правила эволюцию растений и животных?

«Организмы очень разных предков (включая как животных, так и растения), похоже, следуют ограниченному числу общих “стилей”, — рассказывает Сандра Мирна Диас, профессор экологии в Национальном университете Кордовы в Аргентине. — Каковы общие, простые правила, которые определяют способ их “объединения”, и что делает некоторые из этих стилей гораздо более успешными на Земле, чем другие? И если такие правила существуют, одинаковы ли они для животных и растений?».

Сколько людей могла бы прокормить Земля?

«Единственное, что я хотел бы знать, — это сколько еще людей может вместить Земля? — утверждает доктор Глэдис Калема-Зикусока — ветеринар дикой природы Уганды и пионер в области охраны природы. — При нынешних темпах потребуется всего 10 лет, чтобы на планете появился еще 1 миллиард человек. Мы уже являемся свидетелями разрушительных последствий неустойчивого роста численности населения, поскольку все больше людей разрушают нетронутые места обитания ради удовлетворения пищевых и других основных потребностей, что приводит к изменению климата и более частым вспышкам зоонозных заболеваний и пандемий. Если мы сможем жить в равновесии, здоровье и гармонии с природой, сколько еще людей сможет вместить Земля?».

Какие виды адаптируются к климатическому кризису, а какие нет?

«Каковы пределы адаптации видов и почему? Мы знаем, что климат меняется и виды адаптируются, но мы не понимаем, каковы пределы и почему они меняются. Какие виды не смогут адаптироваться достаточно быстро и в какой момент? Которые адаптируются и будут процветать — и что определяет эти реакции? Что мы, как общество, можем сделать, чтобы помочь видам адаптироваться? Это фундаментальные вопросы, ответы на которые определят, как будет выглядеть мир природы в будущем, но которые также дают глубокое представление о том, как работает и эволюционирует биология», — констатирует сэр Патрик Вэлланс — бывший главный научный советник правительства Великобритании и председатель попечительского совета Музея естественной истории.