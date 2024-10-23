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Ученые назвали дату крупнейшего извержения вулкана за 10 тыс. лет

Уральские ученые предположили, что самым мощным извержением вулкана за последние 10 тыс. лет было извержение вулкана Кикай в 5283 году до н.э.

Источник: Getty Images

Исследование провели ученые Уральского гуманитарного института и Института экологии растений и животных УрО РАН, результаты опубликованы в журнале Dendrochronologia.

«Извержение этого вулкана, скорее всего, произошло в 5283±1 году до н.э., учитывая неопределенность в отношении задержки наступления климатического эффекта», — говорится в исследовании.

Именно эта дата, как полагают специалисты, может стать временным маркером для синхронизации хронологий других вулканических извержений. Извержение вулкана Кикай произошло на Японских островах.

Согласно данным, за последние 10 тыс. лет произошло восемь извержений вулканов с индексом VEI, равным семи (от англ. Volcanic Explosivity Index — шкала вулканической активности). Диапазон измерения извержений — от нуля до восьми. Так, объем выброшенной массы вулканом Кикай достигал 300−450 куб. км.

В августе после землетрясения магнитудой 7 баллов на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Эпицентр находился в Тихом океане в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В самом городе толчки ощущались силой до 6 баллов, рассказывал губернатор Владимир Солодов. Вулкан тогда выбросил пепел на высоту 8 км над уровнем моря.