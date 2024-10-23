Ученые назвали дату крупнейшего извержения вулкана за 10 тыс. лет

В августе после землетрясения магнитудой 7 баллов на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Эпицентр находился в Тихом океане в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В самом городе толчки ощущались силой до 6 баллов, рассказывал губернатор Владимир Солодов. Вулкан тогда выбросил пепел на высоту 8 км над уровнем моря.