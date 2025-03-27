Ученые научились управлять сверхконцентрированными пучками лазера для связи космических спутников

«Существующие системы космической связи работают на традиционных гауссовых оптических пучках. Но в системах космической связи необходимо обеспечить высокую точность взаимонаведения приемника и передатчика. Этого можно добиться именно с помощью акустооптики (раздел в физике, изучающий взаимодействие звуковых и электромагнитных волн). Кроме того, использование бездифракционных пучков позволяет снизить энергопотребление устройств космической связи, увеличить дальность передачи. Это можно применить для реализации систем передачи в космическом пространстве на принципиально новых типах бездифракционных лазерных пучков, что позволяет увеличить дальность связи и снизить энергопотребление системы», — рассказал доцент кафедры конструирования и технологий электронных и лазерных средств ГУАП Василий Казаков.