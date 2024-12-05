Ученые научились преобразовывать метановые выбросы в полезные полимеры

На молекулярном уровне метан состоит из одного атома углерода, связанного с четырьмя атомами водорода. Теоретически эта молекула должна быть хорошим строительным блоком для создания полезных продуктов, таких как полимеры. Однако преобразование метана в другие соединения оказалось сложным, поскольку для того, чтобы заставить его реагировать с другими молекулами, обычно требуются высокая температура и высокое давление.