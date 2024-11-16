Ученые научились подавлять супербактерии без лекарств и химикатов

Команда рассмотрела устойчивость к антимикробным препаратам бактерии Bacillus subtilis, или сенной палочки. Специалисты хотели выяснить, почему мутантные варианты микроорганизмов с выработанной защитой от лекарств не размножаются и не захватывают популяцию, несмотря на явное преимущество перед менее стойкими сородичами.