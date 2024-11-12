Ученые научились отпугивать акул-людоедов с помощью светодиодов

В то же время кархародоны обычно не могут отличить контур доски для серфинга или пловца от тюленя, что делает их очень опасными для людей в воде. Вопреки прозвищу «акула-людоед», белые акулы не считают человека добычей. Но их ошибочные атаки обычно приводят к тяжким увечьям или летальному исходу.