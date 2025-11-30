Ученые научились «омолаживать» стволовые клетки крови

Используя передовые методы анализа, ученые выяснили, что подавить лизосомальную гиперактивацию у мышей можно с помощью ингибитора вакуолярной АТФазы. Обработка этим веществом возвращала лизосомам регенеративный потенциал: клетки лучше приживались после трансплантации, производили более сбалансированные по иммунным клеткам популяции крови, улучшали метаболизм и функции митохондрий, а также снижали воспалительные сигналы.