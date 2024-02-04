Ученые научились гуманно защищать саженцы от набегов животных-вредителей

По словам специалистов, предыдущие попытки отпугивать животных от посадок с помощью пахучих веществ, таких как масло чили или даже машинное масло, были не столь удачными. Звери рано или поздно привыкали к репелленту, и эффективность метода падала. В случае с естественными запахами защитный эффект должен быть более длительным, считают исследователи.