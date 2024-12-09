Ученые научились делать из пластика мыло и скрабы

Как отмечает MIT, частицы из одного из новых полимеров хорошо подошли для изготовления скрабов, кремов и средств для удаления косметики. Еще один вариант биоразлагаемого полимера был применен для изготовления микрочастиц, которые могут доставлять витамины и нутриенты в кожу и другие ткани тела человека. На разработку уже обратили внимание известные мировые производители косметики. Запланированы совместные тестирования с участием добровольцев.