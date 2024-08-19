Ученые научили людей включать чайник и управлять машиной в осознанном сне

Существует простой проверочный тест, помогающий определить, находитесь ли вы в осознанном сне. Если Вы начали ощущать себя в сновидении, дайте себе команду посмотреть на руки. Если получилось — вы в осознанном сновидении. Поначалу человека «выбрасывает» из сна, как только он себя осознает. Но постепенно можно привить себе привычку оставаться в осознанном сне и даже управлять сюжетом.