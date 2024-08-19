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Ученые научили людей включать чайник и управлять машиной в осознанном сне

Исследователи добились больших успехов в изучении осознанных сновидений.

Источник: Freepik

Ученые достигли нового этапа в исследовании осознанных сновидений, показав, что это состояние сознания можно использовать для управления различными объектами как в виртуальном, так и в реальном мире. Последние эксперименты продемонстрировали, что люди могут управлять виртуальным автомобилем на экране компьютера и даже включать реальный чайник, находясь в состоянии осознанного сна, сообщает The Guardian.

Исследователи разрабатывают методы, которые позволяют людям осознавать, что они видят сон, и выполнять осознанные действия. Такую возможность недавно продемонстрировала международная группа ученых. Они научили участников наблюдений передавать ритмы музыки из сна в реальность, а также управлять объектами.

Кроме того, исследователи нашли способ преобразовывать электрические импульсы от мышц спящего человека в команды. Это позволило людям прямо во сне управлять такими предметами, как лампочка, радио и электрический чайник. В другом эксперименте спящий человек смог управлять виртуальным автомобилем, сокращая мышцы во время бодрствования, а затем реагируя на сигналы во сне.

Несмотря на то что осознанные сновидения доступны не каждому, исследования показывают, что около половины населения имеет опыт хотя бы одного осознанного сновидения, а пятая часть людей видит их регулярно.

Некоторые ученые сомневаются в практической пользе таких достижений, отмечая, что управление виртуальными объектами или включение реальных приборов во сне может не иметь значительной пользы. Однако в будущем осознанные сновидения можно будет использовать для более серьезных задач. Например, как помощь в восстановлении после инсульта или в улучшении спортивных результатов — повторение физических движений во сне может улучшать физические навыки и в реальной жизни.

Осознанный сон (lucid dream, ОС) — тип сна, в котором человек понимает, что находится в сновидении и может управлять происходящим: своими действиями, поведением окружающих и законами, которым подчиняется мир внутри сна.

Термин «осознанный сон» был впервые использован в 1913 году в работе голландского писателя и психиатра Фредерика ван Эдена «Исследование снов», опубликованной в журнале по парапсихологии.

Осознанные сновидения могут помочь в лечении хронических кошмаров и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Кошмары часто связаны с травматическими ситуациями, и во сне можно проработать их, исследуя разные реакции и перспективы.

Существует простой проверочный тест, помогающий определить, находитесь ли вы в осознанном сне. Если Вы начали ощущать себя в сновидении, дайте себе команду посмотреть на руки. Если получилось — вы в осознанном сновидении. Поначалу человека «выбрасывает» из сна, как только он себя осознает. Но постепенно можно привить себе привычку оставаться в осознанном сне и даже управлять сюжетом.