Ученые научили крыс разбираться в сортах белого вина не хуже сомелье

На этапе тестирования крысам предложили новые вина тех же сортов, которые они раньше не встречали. Результаты показали, что все девять крыс успешно научились различать два сорта вина, а большинство из них смогли обобщить свои знания на новые образцы. Крысы чаще нажимали на рычаг, когда чувствовали запах вина из «правильной» категории, что подтвердило их способность к обобщению.