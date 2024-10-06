Ученые нашли живые микробы, запечатанные в камне возрастом 2 млрд лет

Группа изучила керны, извлеченные из магматического комплекса Бушвельд на северо-востоке ЮАР. Бушвельд занимает около 66 тыс. квадратных километров, а его толщина доходит до девяти километров. Комплекс содержит некоторые из богатейших рудных месторождения на Земле, включая около 70% добываемой в мире платины.