Ученые нашли яблоки, которые могут защитить печень от повреждения

В новом исследовании ученые протестировали экстракты полифенолов из яблок сорта «Limoncella», собранных в Италии. Они использовали особое вещество, чтобы вызвать язвенный колит у самцов мышей. Полифенолы из яблок значительно смягчили воспаление в толстой кишке мышей (это показал анализ тканей кишечника животных и содержащихся в них молекул), уменьшили проницаемость кишечника. Но самое главное — они снизили степень повреждения печени у животных. На это указывали более низкие уровни ферментов печени в крови и меньшее накопление жиров в печени у мышей, получавших экстракт полифенолов.