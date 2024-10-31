Ученые нашли возможный способ смягчить вред радиации

В новом исследовании ученые протестировали белок Lico B для защиты клеток от радиации. Их обработали за два часа до облучения рентгеном в дозе 10 Гр. Также за сутки до облучения рентгеновскими или гамма-лучами препарат с Lico B вводили внутрибрюшинно мышам.