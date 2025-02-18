Ученые нашли возможную причину ежедневных сотрясений островов в Тихом океане

Как пишет PHYS.org, источник толчков ученые все еще ищут. Изучение каталога землетрясений в этом регионе ничего не дало, поскольку на островах не было системы сейсмического мониторинга, которая могла бы измерить подземные толчки и помочь сейсмологам. Исследователь Клара Юн и ее коллеги из Геологической службы США нашли другой способ заполнить сейсмические пробелы.
Команда использовала данные с одной станции вместе с сообщениями о трясках от жителей, чтобы отслеживать серию землетрясений в этом районе (то есть рой). Это продолжалось до тех пор, пока в августе-сентябре 2022 года в Американском Самоа не установили постоянные сейсмические станции. Известно, что рой землетрясений начался в июле 2022 года примерно в 15 километрах от берега острова Тау.
По словам Юн, поначалу информация ограничивалась сообщениями местных жителей о частых трясках, которые случались несколько раз в день в течение нескольких секунд. Затем исследователи обратились к удаленной сейсмической станции на Уполу (Самоа).
По словам ученых, сейсмический сигнал от серии землетрясений в Американском Самоа было трудно обнаружить. Ученые использовали машинное обучение и метод сопоставления шаблонов, чтобы выделить эти крошечные землетрясения из шумного сейсмического фона.
В итоге было обнаружено большое количество сотрясений, чье расположение соответствовало восточной части Американского Самоа. Самые крупные совпали по времени с сообщениями о толчках. В результате ученые смогли описать начало и пик активности роя. Портативные и недорогие датчики помогли быстро определить его область. Данные также показали, что самое крупное землетрясение в рое Американского Самоа имело магнитуду 4,5.
По данным исследователей, рой закончился в октябре 2022 года без извержения, но, возможно, был связан с движением вулканической магмы. По словам Юн, использованный в исследовании метод может быть полезен по всему миру, где постоянный сейсмический мониторинг редок, а сейсмическая опасность плохо изучена.
Тем временем внутреннее ядро Земли вращается медленнее и может полностью остановиться к 2040 году, считают ученые. Такое уже происходило: китайские ученые ранее допустили, что остановка и смена направления вращения происходят раз в 35 лет.