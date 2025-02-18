Ученые нашли возможную причину ежедневных сотрясений островов в Тихом океане

Команда использовала данные с одной станции вместе с сообщениями о трясках от жителей, чтобы отслеживать серию землетрясений в этом районе (то есть рой). Это продолжалось до тех пор, пока в августе-сентябре 2022 года в Американском Самоа не установили постоянные сейсмические станции. Известно, что рой землетрясений начался в июле 2022 года примерно в 15 километрах от берега острова Тау.