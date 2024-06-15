Ученые нашли в упавшем на Землю метеорите вещества времен зарождения Солнечной системы

По словам специалистов, в Солнечной системе сохранилось довольно много первичного вещества, однако большая его часть находится в Облаке Оорта, расстояние до которого в 50 тыс. раз превышает дистанцию между Землей и Солнцем. Поэтому до нашей планеты эта субстанция может добраться только в составе метеоритов, которые защищают минералы от сгорания при прохождении сквозь атмосферу.