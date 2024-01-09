Ученые нашли в Сибири пушечные ядра XVIII века

В XVII веке к России были присоединены обширные территории Сибири. В этом процессе артиллерийское вооружение нередко становилось залогом успешных действий сибирских стрельцов и казаков, поэтому сегодня артиллерийские ядра как особая категория артефактов раннего Нового времени на территории севера Верхней Оби привлекают внимание археологов и историков.

Исследователи Института археологии и этнографии СО РАН под руководством ведущего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН, доктора исторических наук Андрея Бородовского установили, что комплекты ядер Уртамского, Умревинского, Чаусского и Бердского острогов входили в состав артиллерийского ресурса стрельцов и казаков. При этом, по данным письменных источников, наличие таких запасов было характерно не для всех острогов региона.

Результаты археологических исследований позволили ученым установить, что в Умревинском остроге хранилось достаточно крупное собрание разнокалиберных ядер.

По мнению ученых, это говорит о том, что в остроге было от одной-трех до пяти пушек. В крепостях (Бикатунской и Кузнецкой) количество пушечных стволов могло составлять десяток и более.

Также исследователи выполнили картографирование единичных находок ядер на территории Новосибирского Приобья.

«В целом находки ядер не только подтверждают наличие артиллерийских запасов в острогах, но и служат косвенным свидетельством присутствия там различных пушечных стволов, даже если об этих орудиях нет свидетельств в письменных источниках своего времени», — рассказал Бородовский.

По его словам, локализация находок имеет определенные особенности. Во-первых, находки ядер располагались в непосредственной близости от самих острогов (Умревинского, Чаусского и Бердского). Во-вторых, часть таких предметов была обнаружена в окрестностях этих оборонительных пунктов. В-третьих, находки ядер встречались далеко за пределами расположения известных острогов Верхнего Приобья.

Такая топография находок ядер, очевидно, отражает определенные функциональные особенности этих предметов, считает Бородовский.

«В случае непосредственного нахождения ядер на месте острогов это явно связано с первоначальной их локализацией в составе артиллерийских припасов этих пограничных оборонительных сооружений. В то же время находки ядер далеко за пределами размещения острогов связаны уже с тем, что эти предметы достаточно мобильные и многофункциональные вне сферы военной деятельности. Ядра можно использовать как приспособление для прочистки печных труб, в качестве рыболовецких грузил, а также как часть снаряжения старателей при промывке золота в лотках», — отметил археолог.

Исследование проведено в рамках программы НИР FWZG-2022−0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».