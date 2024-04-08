Ученые нашли в растениях вещества для лечения клещевого энцефалита

«Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью профилактических прививок. Все выезжающие на работу или на отдых в неблагополучные по клещевому вирусному энцефалиту территории должны быть обязательно привиты (за полтора месяца до выезда на неблагополучную территорию). Прививка состоит из двух инъекций, после последней инъекции должно пройти не менее 14 дней до выезда в эндемичную зону. За это время вырабатывается иммунитет», — отмечали в Роспотребнадзоре.