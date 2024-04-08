Ученые нашли в растениях вещества для лечения клещевого энцефалита

Ученые из иркутского Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека получили три патента на средства против вируса клещевого энцефалита, сообщается на сайте «Наука в Сибири».
Противовирусные вещества обнаружили в экстрактах нескольких растений: харитаки (Terminalia chebula), гипекоума прямого (Hypecoum erectum) и горца змеиного (Polygonum bistorta). В экстракте харитаки, например, нашли такие вещества, как пуникалагин, тригаллоил глюкозу и корилагин. Они способны инактивировать вирус.
По мнению ученых, изученные вещества могут послужить в качестве основы для создания новых лекарств от клещевого энцефалита.
Сейчас заболевание лечится донорским иммуноглобулином человека. Как отметили в публикации, это дорогой в производстве препарат. Кроме того, к его хранению и транспортировке предъявляются высокие требования. Иммуноглобулины человека получают из крови иммунизированных людей, а это может повысить риск анафилактических реакций и антителозависимого усиления инфекции, добавили в статье.
Ученые считают, что лекарства на основе экстрактов растений окажут прямое действие на вирус, они будут менее токсичны, а производство будет дешевле.
К концу марта активность клещей зафиксировали в 22 регионах России. Они проснулись в Санкт-Петербурге, Свердловской, Псковской, Волгоградской, Курской, Иркутской областях и ряде других субъектов.
«Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью профилактических прививок. Все выезжающие на работу или на отдых в неблагополучные по клещевому вирусному энцефалиту территории должны быть обязательно привиты (за полтора месяца до выезда на неблагополучную территорию). Прививка состоит из двух инъекций, после последней инъекции должно пройти не менее 14 дней до выезда в эндемичную зону. За это время вырабатывается иммунитет», — отмечали в Роспотребнадзоре.