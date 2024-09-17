Ученые нашли в мозге сразу две карты для навигации в пространстве

Исследователи изучили нейронную активность в период между визуальными и слуховыми сигналами, чтобы установить, планировал ли мозг на основе направления или конечной позиции, тем самым определив, использовал ли ФОП самоцентричную или мироцентричную карту. Исследователи изучают, как эти двойные карты используются в задачах, где инструкции даются в координатах, центрированных на мире. Это необходимо для понимания того, как инсульт и другие неврологические нарушения сказываются на возможностях ориентации в пространстве.