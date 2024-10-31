Ученые нашли в Греции тунику Александра Македонского

Они также отмечают, что туника была изображена на фризе в Гробнице II на охотнике, идентифицированным как Александр Великий. Кроме того, одежду нашли рядом с золотыми скипетром, дубовым венком и диадемой, которые, как полагают, имеют возможную связь с древней Персией и, в более широком смысле, с Александром.