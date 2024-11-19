Ученые нашли уязвимость у бактерий, устойчивых к антибиотикам

Устойчивость к антибиотикам — один из главных вызовов современности. По последним оценкам, к 2050 году из-за устойчивых к лекарствам супербактерий могут погибнуть более 39 млн человек. Наибольшее количество смертей от супербактерий в будущем ожидается в Южной Азии, особенно в таких странах, как Индия, Пакистан и Бангладеш.