Ученые нашли «точку невозврата» при развитии хронических вирусных инфекций

Путь, по которому будет развиваться вирусное заболевание, зависит от способности нашей иммунной системы справиться с вирусом. Если иммунитет силен, то инфекция быстро проходит острую фазу и полностью устраняется. В этом случае болезнь редко длится более нескольких недель.

Когда иммунная система не может уничтожить вирус, например если она ослаблена, заболевание становится хроническим и продолжается месяцы или даже годы. Так происходит, например, при инфицировании вирусами гепатита В, С или ВИЧ-1.

Однако точные механизмы, определяющие «судьбу» инфекции, до сих пор не ясны, поэтому врачи однозначно не могут предсказать, какую форму она примет у конкретного пациента. Кроме того, это не позволяет эффективно «управлять» ходом вирусных заболеваний и предотвращать их хроническое течение.

Ученые из Института вычислительной математики имени Г. И. Марчука РАН (Москва), Университета Помпеу Фабра (Испания) и Автономного университета Барселоны (Испания) исследовали острую и хроническую форму заболевания, вызванного вирусами лимфоцитарного хориоменингита у мышей. Это заболевание поражает оболочки головного мозга грызунов и проявляется в вялости, повышенной температуре, затрудненном дыхании. Более того, оно может закончиться смертельным исходом. Человек способен заразиться вирусом лимфоцитарного хориоменингита, но обычно у него инфекция протекает очень легко, часто даже бессимптомно.

Авторы выбрали в качестве модели для исследования именно эту инфекцию, поскольку в лабораторных условиях довольно легко искусственно управлять ее течением.

Для этого нужно лишь подобрать «правильную» дозу вируса: для острой формы болезни — низкую (около 200 вирусных частиц), а для хронической — высокую (2 миллиона вирусных частиц). Ученые ввели лабораторным животным соответствующие количества вирусных частиц, после чего наблюдали за течением заболевания.

Исследователи сравнили активность генов в клетках селезенки здоровых мышей и животных с острым или хроническим лимфоцитарным хориоменингитом. Селезенка — один из важнейших органов иммунной системы, в котором созревают лимфоциты — клетки, участвующие в борьбе с инфекциями. Исследователи отбирали и анализировали образцы клеток каждый день в течение недели после заражения, а также на 9 и 31 день инфекции. Это позволило выявить почти три тысячи генов, активность которых отличается при острой и хронической инфекции.

Особое внимание авторов привлекли гены, кодирующие интерферон первого типа (ИФН-I) — белок, участвующий в уничтожении вирусов.

Так, у мышей с острым лимфоцитарным хориоменингитом эти гены активировались дважды: через два и пять дней после инфицирования. У животных с хроническим заболеванием активность этих генов повышалась только один раз — на следующий день после заражения. При этом первая волна продукции ИФН-I возникает в результате активации дендритных клеток, а вторая — активации макрофагов CD169+ в селезенке. Эти макрофаги играют ключевую роль в координации врожденных и адаптивных иммунных реакций.

Оказалось, что при хроническом варианте эти макрофаги преждевременно разрушаются T-лимфоцитами, что приводит к отсутствию второй волны ИФН-I.