Ученые нашли тайную гробницу в одном из новых чудес света в Иордании

«Скорее всего, гробница была построена как мавзолей и склеп в Набатейском царстве в начале первого века нашей эры для Ареты IV Филопатриса. Как и во многих гробницах в долине, в гробницах было обнаружено мало останков из-за их последующего использования и повторного использования на протяжении последних двух тысячелетий», — предположил доктор Тим Киннэрд из Университета Сент-Эндрюс, принимавший участие в исследовании.