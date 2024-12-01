Ученые нашли связь между загрязнением воздуха и трудными родами

Анализ показал, что воздействие PM2.5 может влиять на профили гистонов беременных женщин, нарушая нормальный баланс генов цитокинов и приводя к усилению воспаления как у женщин, так и у их плодов. У беременных женщин это усиление воспаления может соответствовать неблагоприятным исходам вынашивания ребенка.