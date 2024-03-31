Ученые нашли связь между неловимыми денисовцами и «человеком-драконом» из Китая

Ученые из Китайской академии наук в Пекине предположили, что малоизученный денисовский человек Homo denisovensis — вымерший подвид древних людей — мог относиться к виду Homo longi или так называемому «человеку-дракону», чьи останки обнаружили на северо-востоке Китая. Об этом сообщает газета The Guardian.