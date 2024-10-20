Ученые нашли связь между группой крови и привлекательностью человека

Ученые отметили, что люди с первой группой крови обладают особой притягательностью и обаянием, которое привлекает внимание окружающих.
Во втором и третьем группах крови, напротив, наблюдается ассоциация с выдающимися талантами и харизмой. А вот обладатели четвертой группы характеризуются тонкой чувствительностью, нежностью и неповторимым шармом, написали в исследовании на сайте Planet Today.
Ученые Международной референс-лаборатории NHSBT по группам крови из Университета Бристоля разработали новую систематизацию групп крови под названием MAL. В устоявшейся классификации происходит деление на четыре группы.
По результатам другого исследования, обладатели первой группы крови живут дольше, чем остальные. Это открытие объясняется сложными взаимодействиями генетических факторов и особенностями иммунной системы.
Японские ученые установили, что люди, которые родились со второй группой крови, более склонны к богатству и успеху в жизни.