Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые нашли связь между группой крови и привлекательностью человека

Исследования показали связь между группами крови и привлекательностью человека.

Ученые отметили, что люди с первой группой крови обладают особой притягательностью и обаянием, которое привлекает внимание окружающих.

Во втором и третьем группах крови, напротив, наблюдается ассоциация с выдающимися талантами и харизмой. А вот обладатели четвертой группы характеризуются тонкой чувствительностью, нежностью и неповторимым шармом, написали в исследовании на сайте Planet Today.

Ученые Международной референс-лаборатории NHSBT по группам крови из Университета Бристоля разработали новую систематизацию групп крови под названием MAL. В устоявшейся классификации происходит деление на четыре группы.

По результатам другого исследования, обладатели первой группы крови живут дольше, чем остальные. Это открытие объясняется сложными взаимодействиями генетических факторов и особенностями иммунной системы.

Японские ученые установили, что люди, которые родились со второй группой крови, более склонны к богатству и успеху в жизни.