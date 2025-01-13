Ученые нашли связь между генетикой и развитием атипичной депрессии

«Высококачественные, убедительные доказательства необходимы, чтобы в дальнейшем найти генетические маркеры такого расстройства, показывающие, что у человека атипичная депрессия, а не какое-либо другое заболевание, включая другие виды психических расстройств или нарушение обмена веществ. В клинике психосоматической медицины Сеченовского университета мы часто ведем пациентов с атипичной депрессией и знаем, что диагноз поставить непросто. В то же время чем раньше это сделать, тем эффективнее будет терапия», — рассказала «Известиям» директор Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского, профессор кафедры психиатрии и психосоматики университета Беатриса Волель.