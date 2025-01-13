Ученые нашли связь между генетикой и развитием атипичной депрессии

Вместо бессонницы и потери веса у пациентов наблюдается, наоборот, повышенный аппетит, набор веса и перепады настроения. Кроме того, человек с атипичной депрессией может страдать свинцовым параличом (тяжестью в руках и ногах), сонливостью и повышенной чувствительностью. Люди с таким недугом подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, что может быть обусловлено повышенным аппетитом и тяге к углеводам, рассказали врачи.
Уже известно, что генетические факторы играют важную роль в развитии депрессии в целом. Но данные по атипичной форме были разрозненны, что не позволяло сделать выводы о генетической предрасположенности пациентов к этому заболеванию.
«Высококачественные, убедительные доказательства необходимы, чтобы в дальнейшем найти генетические маркеры такого расстройства, показывающие, что у человека атипичная депрессия, а не какое-либо другое заболевание, включая другие виды психических расстройств или нарушение обмена веществ. В клинике психосоматической медицины Сеченовского университета мы часто ведем пациентов с атипичной депрессией и знаем, что диагноз поставить непросто. В то же время чем раньше это сделать, тем эффективнее будет терапия», — рассказала «Известиям» директор Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского, профессор кафедры психиатрии и психосоматики университета Беатриса Волель.
Поэтому ученые проанализировали существующие исследования, касающиеся генетических факторов, связанных с атипичной депрессией. Они выяснили, что обнаруженные в организме людей с этим недугом генетические полиморфизмы, то есть вариации, связаны с геном переносчика серотонина, эндокринной регуляцией, иммунной, а также клеточной регуляцией, в частности, генами жировой массы и белка, ассоциированного с ожирением.
Кроме того, полученные данные подтверждают, что атипичный вид большого депрессивного расстройства в определенной степени наследуется, говорится в исследовании ученых.