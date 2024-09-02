Ученые нашли странное радиокольцо в центре нашей галактики

По этой же причине радиокольцо вряд ли может быть планетарной туманностью, образовавшейся из оболочки гаснущей звезды, похожей на Солнце. Планетарные туманности видны в оптическом диапазоне, тогда как Киклос можно наблюдать только в радиотелескоп. Кроме того, диаметр кольца оценивается примерно в 10 световых лет, что втрое больше размеров стандартной планетарной туманности.