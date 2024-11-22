Ученые нашли способы избавления от акне. Это особая диета и добавки

В исследовании приняли участие 60 человек с легкой и умеренной формой акне (58 женщин и 2 мужчин). Средний возраст участников составил 26 лет, и подавляющее большинство (98%) страдали от дефицита омега-3. Участники отказались от рецептурных препаратов и согласились изменить свои пищевые привычки: придерживаться средиземноморской диеты и принимать омега-3 на основе водорослей в течение 16 недель. В итоге у 42 человек значительно улучшилось состояние кожи.