Ученые нашли способы избавления от акне. Это особая диета и добавки

Соблюдение средиземноморской диеты и омега-3 могут остановить воспалительные процессы в организме и заметно улучшить состояние кожи при акне. Об этом сообщает портал Health со ссылкой на исследование немецких ученых, опубликованное в журнале Journal of Cosmetic Dermatology.
В исследовании приняли участие 60 человек с легкой и умеренной формой акне (58 женщин и 2 мужчин). Средний возраст участников составил 26 лет, и подавляющее большинство (98%) страдали от дефицита омега-3. Участники отказались от рецептурных препаратов и согласились изменить свои пищевые привычки: придерживаться средиземноморской диеты и принимать омега-3 на основе водорослей в течение 16 недель. В итоге у 42 человек значительно улучшилось состояние кожи.
Ученые объяснили: средиземноморская диета не предполагает молочных продуктов и переработанного мяса. Именно они могут быть причиной обострения акне. Благодаря низкому гликемическому индексу, срезидемноморская диета помогает снизить выработку кожного сала, улучшить микробиом кожи, остановить воспалительные процессы в организме. Более того, такая диета в сочетании с омега-3 помогает нормализовать гормональный фон, что тоже положительно влияет на появление прыщей.
В основе средиземноморской диеты лежат овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые продукты, рыба и морепродукты, богатые омега-3, а также полезные жиры, такие как оливковое масло, орехи и авокадо. В умеренных количествах употребляются молочные продукты, яйца, бобовые и нежирное мясо.
Авторы исследования подчеркнули, что рекомендации по питанию не смогут заменить полноценного медицинского лечения, но могут стать хорошим дополнением к комплексной терапии.
В свою очередь, эксперты предостерегают от чрезмерных ожиданий от такой диеты. Результаты исследования нельзя считать окончательными, поскольку выборка была небольшой, а большинство участников составляли женщины. Эксперты напомнили, что на обострение акне могут влиять и другие факторы: уровень стресса, гормональные изменения, окружающая среда.
Исследователи полагают, что сбалансированное питание помогает улучшить не только состояние кожи, но и в целом состояние здоровья. Врачи советуют обратить внимание на продукты с высоким содержанием омега-3 (рыба, авокадо, орехи), а также избегать добавленного сахара и переработанных продуктов.
Ранее косметолог Анастасия Костенко перечислила продукты, которые вызывают обострение акне. К ним относятся продукты с высоким гликемическим индексом, насыщенные жирные кислоты и трансжиры. К этой категории можно отнести коровье молоко, белый рис, фастфуд, сладкие напитки, картофельные чипсы, кондитерские изделия и выпечку.
Долгое время считалось, что причиной высыпаний на коже является шоколад. Однако ученые Королевского колледжа Лондона опровергли эту связь. Эксперты напомнили, что темный шоколад имеет низкий или средний гликемический индекс, а значит, не влияет на уровень инсулина и не провоцирует воспалительные процессы на коже.
Вопреки распространенному мнению, негативное влияние на состояние кожи может оказать и загар. Как отметила врач-дерматолог, онколог, косметолог, кандидат медицинских наук, практикующий врач клиники кожных болезней Сеченовского университета Екатерина Вертиева, под воздействием солнца возникает так называемый гиперкератоз (утолщение кожи). В итоге поры забиваются сильнее, а акне обостряется.