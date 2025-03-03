Ученые нашли способность к эволюции у самого процесса эволюции

Исследование показало, что увеличение эволюционной способности происходит, если изменения среды происходят с интервалом примерно в 30 поколений. При этом, однажды развившись, эта способность сохраняется даже после дальнейших мутаций. Это может объяснять, как жизнь на Земле становилась все более сложной в процессе эволюции.