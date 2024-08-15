Ученые нашли способ заставить леса производить больше древесины

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change (NCC).
В ходе эксперимента команда довела концентрацию углерода в воздухе 180-летней дубовой рощи до значений, которые могут стать планетарным уровнем после 2050 года.
Для этого проекта ученые использовали трубы высотой с восьмиэтажный дом, установленные на подветренной стороне различных участков леса. Через них медленно подавался насыщенный углекислым газом воздух.
Результаты показали, что дубы в роще увеличили свою древесную массу на 10% за семь лет исследования.
По словам ученых, прирост древесины был обусловлен составом лесной почвы, насыщенной азотом и фосфором. Аналогичный эксперимент также проводился в эвкалиптовых лесах Австралии, однако там распыление углекислого газа никак не повлияло на деревья.
Исследователи отметили, что австралийские грунты бедны микроэлементами, поэтому растения не могут эффективно преобразовывать воздушный углерод в новую древесину.