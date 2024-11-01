Ученые нашли способ защитить клетки мозга от гибели при деменции

Болезнь Альцгеймера — основная форма деменции, поражающая более 55 миллионов человек по всему миру. Она приводит к гибели нервных клеток мозга. Это происходит в результате конкретной последовательности биохимических реакций — некроптоза. Ранее в экспериментах на мышах ученые выявили молекулы, которые играют ключевую роль в этом процессе.