Ученые нашли способ защитить больницы от вспышек опасного для жизни грибка

Новое исследование было инициировано случаем одного пациента из США. Он был госпитализирован в 2022 году, а через два два месяца пребывания в больнице у него обнаружили инфекцию C. auris. Дальнейшее расследование выявило еще восемь зараженных. Пациента не тестировали на грибок при поступлении в больницу, поскольку по протоколу скрининга его отнесли к группе низкого риска.