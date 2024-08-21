Ученые нашли способ восстановить естественное очищение мозга

Их работа может стать ключом к профилактике и лечению нейродегенеративных заболеваний. Исследование ученых показало, что восстановление функции шейных лимфатических сосудов может заметно улучшить выведение токсинов из мозга. Интересно, что этот эффект был достигнут с помощью препарата, уже применяемого в клинической практике.
Ученые провели эксперимент на мышах. Оказалось, что с возрастом у мышей снижается частота сокращений лимфангионов. Это микроскопические насосы, которые продвигают цереброспинальную жидкость (ЦСЖ). Она способствует выведению белковых отходов, образующихся в мозге, по лимфатической системе. Это в итоге замедляет выведение загрязненной жидкости из мозга на 63% у старых мышей по сравнению с молодыми.
Чтобы восстановить функцию лимфангионов, исследователи использовали простагландин F2α. Он известен своими свойствами стимулировать сокращение гладкой мускулатуры. Применение этого препарата для шейных лимфатических сосудов у пожилых мышей увеличило частоту сокращений. В итоге был восстановлен нормальный поток ЦСЖ. Показатель вернулся на уровень, характерный для молодых животных.
«Эти сосуды удобно расположены близко к поверхности кожи, и теперь мы знаем, как можно ускорить их работу», — рассказал один из авторов исследования Дуглас Келли.
Он подчеркнул, что этот подход в сочетании с другими методами может стать основой для будущей профилактики и терапии заболеваний мозга, связанных с возрастом.
Ранее ученые из Шанхайского и Сычуаньского университетов обнаружили квантовые процессы в мозге человека. Эксперты предполагают, что пока неуловимая природа сознания может быть связана с квантовой запутанностью.