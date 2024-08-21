Ученые нашли способ восстановить естественное очищение мозга

Ученые провели эксперимент на мышах. Оказалось, что с возрастом у мышей снижается частота сокращений лимфангионов. Это микроскопические насосы, которые продвигают цереброспинальную жидкость (ЦСЖ). Она способствует выведению белковых отходов, образующихся в мозге, по лимфатической системе. Это в итоге замедляет выведение загрязненной жидкости из мозга на 63% у старых мышей по сравнению с молодыми.