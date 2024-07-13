Ученые нашли способ в 100 раз усилить старые антибиотики

Бацитрацин поскольку он «атакует» бактерии уникальным способом по сравнению с другими типами антибиотиков. Он прикрепляется к определенной части бактериальной мембраны на внешнем слое клетки. Таким образом препарат не дает микробам строить клеточные стенки и подавляет их рост.