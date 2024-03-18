Ученые нашли способ упростить работу хирургов

Хирурги традиционно помещают дренаж при удалении части поджелудочной железы в организм человека, чтобы облегчить отход жидкостей. Это связано с высоким (25%) риском послеоперационных утечек, которые могут иметь серьезные последствия. Однако многие хирурги считали, что многие из этих утечек останавливаются сами, а сама установка дренажа увеличивает их риск, а также может привести к инфекции.