Ученые нашли способ уменьшить шум от самолетов

Шум от самолетов возникает из-за того, что на огромной скорости реактивная струя авиадвигателя турбулизирует воздух. Также он может быть следствием взаимодействия с окружающей средой или препятствием в виде частей самолета. В современном авиастроении ограничение вредного звука достигается за счет увеличения диаметра двигателя — так уменьшается скорость выхлопа и, как следствие, его шум.