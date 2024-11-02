Ученые нашли способ уменьшить шум от самолетов

Во всем мире остро стоит проблема авиационного шума, длительное воздействие которого негативно сказывается на органах слуха, артериальном давлении. Также он вызывает раздражительность и усталость.
Шум от самолетов возникает из-за того, что на огромной скорости реактивная струя авиадвигателя турбулизирует воздух. Также он может быть следствием взаимодействия с окружающей средой или препятствием в виде частей самолета. В современном авиастроении ограничение вредного звука достигается за счет увеличения диаметра двигателя — так уменьшается скорость выхлопа и, как следствие, его шум.
Для уменьшения шума в авиастроении также используются шумоглушащие сопла. Они имеют конусообразную или цилиндрическую форму и отвечают за ускорение и направление потоков газов, выходящих из двигателя.
В самым распространенным видам сопл относятся:
- гофрированные. Они имеют рифление в виде лепестков и уменьшают вредный звук на низких частотах и увеличивают на высоких;
- шевронные. Они имеют треугольные зубцы на краях и так же, как и гофрированные, уменьшают вредный звук на низких частотах и увеличивают на высоких;
Ученые из Пермского Политеха экспериментальным путем выяснили, что как с высокими, так и низкими частотами звука лучше всего справляются гофрированные сопла с 12 лепестками. Причем добавление близко расположенной пластины, которая имитирует крыло самолета, показало аналогичные результаты. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на исследование специалистов.
Специалисты отметили, что практическое использование такого сопла возможно только в том случае, если шум реактивной струи доминирует над другими источниками шума самолета.
Исследование ученых Пермского Политеха помогает усовершенствовать конструкцию авиадвигателей для улучшения акустических характеристик самолета и снижения негативного влияния шума самолетов на здоровье человека. Внедрение новых конструктивных решений в проектирование сопел повысит качество жизни людей, проживающих у аэропортов.
Ранее эксперты объяснили, как именно шум от самолетов может повлиять на здоровье людей.