Ученые нашли способ улучшить работу мозга при недосыпе. Что нужно делать
Международная команда ученых (Великобритания, Япония, Бразилия) провела опыты и выяснила, как повысить работоспособность мозга при недосыпе. Вкратце об исследовании рассказывается на сайте Портсмутского университета, подробности приводятся в статье, опубликованной в научном журнале Physiology & Behavior. Среди авторов публикации — Джозеф Т. Костелло, заместитель руководителя по исследования и инновациям в Школе спорта, здоровья и физических упражнений Портсмутского университета. В ходе эксперимента испытуемые спали по 5 часов.