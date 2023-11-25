Ученые нашли способ улучшить работу мозга при недосыпе. Что нужно делать

Эксперты выяснили, что всего 20 минут езды на велосипеде при умеренной физической нагрузке могут повысить когнитивные характеристики. Более продолжительные и тяжелые упражнения оказывали негативное влияние и становились фактором стресса.

Было проведено два эксперимента. В каждом участвовали по 12 человек. В первом случае испытуемые спали по пять часов трое суток подряд. Утром им предстояло выполнить серию задач в покое, а потом во время езды на велосипеде. Участники эксперимента также оценивали сонливость и настроение.

Однако, как уточнили в Портсмутском университете, результат оказался противоречивым. Вероятно, потому, что люди по-разному переносят недосып. Но даже учитывая этот фактор, независимо от состояния сна, упражнения средней интенсивности улучшали производительность при выполнении разных задач.

Во втором эксперименте испытуемые не спали всю ночь, а затем их в лабораторных условиях помещали в среду с пониженным содержанием кислорода. Они, как и участники первого эксперимента, тоже выполняли ряд физических упражнений умеренной интенсивности. В этом случае также были отмечены улучшения когнитивных показателей. Оправданность двусоставного опыта ученые объяснили тем, что недосып часто является следствием нескольких факторов.

В Портсмутском университете добавили: по одной из гипотез, физические упражнения повышают работоспособность мозга из-за усиления кровотока и оксигенации. Однако в проведенном исследовании показатели становились выше и при пониженном содержании кислорода. Ученые предположили, что улучшение когнитивных способностей при умеренной физической нагрузке связано с изменением количества гормонов, регулирующих работу мозга, а также с рядом психофизических факторов: кровообращением, пробуждением (arousal также можно перевести как возбудимость) и мотивацией.

Взрослым для поддержания здорового образа жизни необходимо 7−9 часов сна в сутки. Порядка 40% человек спят меньше, отмечается на сайте Портсмутского университета.

Среди последствий хронического недосыпа — сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, нейродегенеративные расстройства и депрессия. В краткосрочной перспективе возможно снижение когнитивных способностей, что негативно сказывается на внимании, принятии решений и эмоциональном состоянии.