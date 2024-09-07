Ученые нашли способ улучшить работу мозга при депрессии

Специалисты протестировали терапию решения проблем для лечения депрессии. Например, врач может помочь пациенту разобраться в конфликте с соседом по комнате, подбирая оптимальные варианты поведения.
Навыки решения проблем зависят от конкретного набора нервных клеток. Согласно последним исследованиям в этой области, у четверти пациентов в их работе наблюдаются нарушения. В настоящем исследовании участвовали 108 взрослых с депрессией и ожирением, где только 17 процентов из них реагировали на антидепрессанты.
Пациентов разделили на две группы: одна получила стандартное лечение, другая прошла годичную программу терапии по решению этих проблем. У 32 процентов из группы терапии симптомы снизились наполовину или более, что представляет собой значительное улучшение.
Серия сканирований мозга при помощи МРТ показала разные результаты: в группе стандартного лечения активность зоны когнитивного контроля снизилась, в то время как в группе терапии это снижение было связано с улучшением навыков решения проблем.
Ученые предполагают, что психотерапия повысила эффективность когнитивного контроля, позволяя мозгу использовать меньше ресурсов для решения задач. Эти изменения были заметны уже через два месяца терапии, что предполагает возможность подбора оптимального вида психотерапии с помощью сканирования мозга, говорится в материале.
Активные физические нагрузки 1−2 раза в неделю имеют существенные преимущества по сравнению с каждодневными упражнениями. К такому выводу пришли китайские ученые. Самые лучшие результаты были у «воинов выходного дня»: у них на 26 процентов снизился риск деменции, на 21 процент — инсульта, на 40 процентов — депрессии.