Ученые нашли способ улучшить работу мозга при депрессии

Навыки решения проблем зависят от конкретного набора нервных клеток. Согласно последним исследованиям в этой области, у четверти пациентов в их работе наблюдаются нарушения. В настоящем исследовании участвовали 108 взрослых с депрессией и ожирением, где только 17 процентов из них реагировали на антидепрессанты.