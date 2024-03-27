Ученые нашли способ сделать пиво еще вкуснее

Затем дегустационная комиссия из 16 человек оценила напиток по специальной шкале с 50 переменными. Также исследователи изучили 180 тысяч отзывов о пиве, чтобы сопоставить мнение людей и специалистов о сортах алкоголя. Ученые отметили, что описание горечи и аромата людей в Сети и отобранной группы экспертов часто были схожи.