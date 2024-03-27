Ученые нашли способ сделать пиво еще вкуснее

Ученые из Университета Левена (Бельгия) создали ИИ модель, которая позволяет улучшать вкусовые качества пива.
Специалисты проанализировали состав 250 коммерческих сортов бельгийского пива, включая лагеры, фруктовое пиво, блонд, эль Западной Фландрии и безалкогольное пиво. Среди изученных свойств были: содержание алкоголя, рН, концентрация сахара, а также наличие и количество более 200 различных соединений, влияющих на вкус. Речь идет о сложных эфирах, которые вырабатываются дрожжами, и терпеноидах из хмеля, которые участвуют в создании фруктовых нот.
Затем дегустационная комиссия из 16 человек оценила напиток по специальной шкале с 50 переменными. Также исследователи изучили 180 тысяч отзывов о пиве, чтобы сопоставить мнение людей и специалистов о сортах алкоголя. Ученые отметили, что описание горечи и аромата людей в Сети и отобранной группы экспертов часто были схожи.
С помощью полученных данных специалисты построили модели на основе машинного обучения, чтобы предсказать, каким будет пиво на вкус в зависимости от состава. Затем искусственному интеллекту доверили создать рецепт пива.
После того, как ученые создали напитки, добавив все необходимые, по мнению ИИ, ингредиенты, их оценила дистанционная комиссия. Все эксперты отметили, что дополнения улучшили вкусовые качества пива, включая сладость и насыщенность, причем как алкогольного, так и безалкогольного.
Ученые отметили, что ИИ не заменит пивовара в создании напитка, но поможет сделать пиво более сбалансированным: модели машинного обучения могут только предложить рецептуру, а добиваться высокого качества будут мастера.
Ранее были названы пять задач, которые люди делегируют ИИ до 2035 года.
Анна Морозова