Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе. Это интересно

Прогулки с короткими остановками требуют больше энергии, чем непрерывная ходьба. К такому выводу пришли ученые из Миланского университета, сообщает The Guardian.
Итальянские исследователи предложили новый способ сжечь больше калорий. Вместо непрерывной ходьбы от начала до конца рекомендуется делать частые перерывы. В рамках исследования добровольцы выполняли упражнения на тренажерах, имитирующих подъем по лестнице и ходьбу на беговой дорожке. Испытания включали короткие периоды активности — от 10 секунд до 4 минут. Во время каждого эксперимента ученые фиксировали количество потребляемого кислорода и вычисляли метаболические потребности для разных видов ходьбы.
В результате тестов было установлено, что для коротких, но активных прогулок требуется на 20−60% больше кислорода. Это связано с тем, что на начальных этапах движения организм потребляет много энергии для разогрева мышц. Каждый раз, когда после перерыва надо вновь набрать скорость, тратится больше калорий.
Результаты эксперимента могут оказаться полезными не только для здоровых людей, но и для разработки программ реабилитации для пациентов с ограниченной подвижностью. Например, это может быть полезно для людей с ожирением или тех, кто восстанавливается после инсульта.
За один час ходьбы можно сжечь минимум 200 ккал (3−5 ккал/мин.). Это средний показатель, поскольку точные значения индивидуальны и зависят от роста и веса, а также темпа ходьбы.
Более того, ходьба — это полноценный вид кардионагрузки. Она также задействует основные группы мышц: мышцы спины, живота и бедер.