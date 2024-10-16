Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе. Это интересно

В результате тестов было установлено, что для коротких, но активных прогулок требуется на 20−60% больше кислорода. Это связано с тем, что на начальных этапах движения организм потребляет много энергии для разогрева мышц. Каждый раз, когда после перерыва надо вновь набрать скорость, тратится больше калорий.