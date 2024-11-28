Ученые нашли способ продлить жизнь до 100 и более лет

Одно из практических применений полученных сведений специалисты видят в митохондриальной медицине, которая появилась около 20 лет назад. Более здоровые мтДНК переносятся в ткани или даже в яйцеклетку с менее здоровыми мтДНК. Митохондриальные варианты долгожителей могут рассматриваться как универсальные доноры, которые не только не содержат больных вариантов, но и могут обеспечить более долгую жизнь с меньшим риском «поломок» в нервной и мышечной системе организма.