Ученые нашли способ повысить эффективность лучевой терапии

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ученые Томского политеха предложили печатать на 3D-принтере полимерные индивидуальные устройства, распределяющие дозу электронов при лучевой терапии. По мнению авторов, разработка позволит быстро и качественно облучать опухоли с минимальным воздействием на здоровые ткани, что повысит эффективность лечения. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment.