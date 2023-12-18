Ученые нашли способ повысить эффективность лучевой терапии

Сегодня лучевая терапия входит в число основных методов лечения злокачественных новообразований, рассказали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Электронное облучение опухолей дает хорошие терапевтические результаты за счет управления глубиной проникновения частиц и положением максимума дозы облучения, что существенно снижает лучевое повреждение здоровых тканей.

В стандартную комплектацию облучающих установок входит набор специальных устройств — аппликаторов для формирования электронного пучка, которые позволяют создавать только квадратные или круглые поля заданного размера с однородным распределением дозы по глубине.

В водной среде стандартное трехмерное распределение дозы электронного пучка напоминает параллелепипед. Однако органы и ткани человеческого организма за счет разной плотности искажают идеальное распределение пучка. То же самое происходит и при облучении злокачественных опухолей, которые также имеют неправильную форму и окружены здоровыми тканями.

Ученые ТПУ поставили перед собой задачу достичь максимального облучения опухоли и минимального воздействия на здоровые ткани при облучении электронными пучками. Для этого было необходимо создать устройство, которое позволит формировать поперечное распределение пучка, близкое к форме опухоли, и учитывать индивидуальную анатомию пациента, чтобы создавать нужное распределение по глубине.

«Фактически, необходимо где-то закрыть полностью, где-то частично поглотить “идеальное” прямоугольное поле облучения. Для этого и применяются индивидуальные формирующие устройства. Предложенное нами решение состоит в применении современных достижений трехмерной печати для изготовления таких устройств. Это позволит увеличить скорость и точность их создания», — рассказала доцент Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов ТПУ Ирина Милойчикова.

По ее словам, использование изделий, напечатанных с помощью метода послойного наплавления, действительно дало возможность изменять форму поля электронного облучения, как в поперечном сечении, так и по глубине.

Таким образом, разработка позволила достичь комплексного подхода к объемному формированию дозы электронного пучка индивидуально для каждого пациента.

«Существующие подходы к изготовлению формирующих устройств основаны на резке или плавке металла, что накладывает существенные ограничения на применение в ежедневной медицинской практике, так как требует наличия специализированных помещений, оборудования и персонала», — отметила Милойчикова.

Применение предложенных полимерных изделий, по мнению исследователей ТПУ, позволит быстро и качественно решать клинические задачи доставки максимальной дозы облучении к опухоли и минимизации воздействия на здоровые окружающие ткани и повысить эффективность методов лечения, использующих пучки электронов.

В будущем ученые планируют продолжить исследования новых возможностей применения трехмерной печати для изготовления формирующих устройств. Они будут искать новые уникальные материалы и использовать предложенный метод для других типов излучений, применяемых в лучевой терапии.