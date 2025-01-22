Ученые нашли способ активации древнего механизма выживания мозгу млекопитающих

«Мы идентифицировали популяцию нейронов, расположенных около основания черепа. Они передают в мозг ощущение механического растяжения, оказываемого на кишечник и сердце. Мы обнаружили, что активация этих нейронов подавляет голод пищи и снижает кровяное давление, частоту сердечных сокращений и метаболизм во всем организме», — объяснил ведущий автор статьи, профессор нейробиологии Эрик Краузе.