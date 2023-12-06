Ученые нашли соединявший древнеегипетские пирамиды канал
Открытие поможет разобраться в загадках строительства этих сооружений.
Открытие поможет разобраться в загадках строительства этих сооружений.
Ученые нашли на территории Египта следы водного канала, который мог соединять пирамиды и помогать древним жителям в строительстве этих конструкций. Об этом пишет IFLScience.
Пирамиды в Гизе были построены около 4,5 тыс. лет назад, однако до сих пор неизвестно, как древним египтянам удалось их возвести. На тот момент у строителей не было технологий и механизмов, которые позволяли бы перемещать большие каменные блоки весом около 2,5 т.
Современные ученые предположили, что создателям пирамид могла помочь река, протекавшая в месте возведения памятников. Исследователи изучили снимки долины Нила, полученные с радиолокационного спутника. Они позволили рассмотреть не только поверхность Земли, но и то, что находится под ней.
В ходе исследования ученые пришли к выводу, что через плато Гиза проходил рукав Нила — отдельное русло, по которому строители могли переправлять каменные блоки для пирамид.
На сегодняшний день этот участок реки высох, однако известно, что его длина этого составляла 100 км. Ученым еще предстоит выяснить, в какой именно исторический период существовало это ответвление Нила, для чего нужно проанализировать образцы почвы.
Ранее международная группа ученых обнаружила в пирамиде Хеопса загадочный тоннель без каких-либо следов и признаков человеческой деятельности. По мнению исследователей, пространство никто не посещал за последние 4500 лет — с момента создания пирамиды. Специалисты также считают, что за найденным помещением может скрываться что-то еще более важное, например усыпальница фараона Хеопса.