Ученые нашли соединявший древнеегипетские пирамиды канал

Ученые нашли на территории Египта следы водного канала, который мог соединять пирамиды и помогать древним жителям в строительстве этих конструкций. Об этом пишет IFLScience.

Пирамиды в Гизе были построены около 4,5 тыс. лет назад, однако до сих пор неизвестно, как древним египтянам удалось их возвести. На тот момент у строителей не было технологий и механизмов, которые позволяли бы перемещать большие каменные блоки весом около 2,5 т.

Современные ученые предположили, что создателям пирамид могла помочь река, протекавшая в месте возведения памятников. Исследователи изучили снимки долины Нила, полученные с радиолокационного спутника. Они позволили рассмотреть не только поверхность Земли, но и то, что находится под ней.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что через плато Гиза проходил рукав Нила — отдельное русло, по которому строители могли переправлять каменные блоки для пирамид.

Как сообщают специалисты, этот водный канал проходит рядом с местами, на которых были возведены 38 пирамид.

На сегодняшний день этот участок реки высох, однако известно, что его длина этого составляла 100 км. Ученым еще предстоит выяснить, в какой именно исторический период существовало это ответвление Нила, для чего нужно проанализировать образцы почвы.

Ранее международная группа ученых обнаружила в пирамиде Хеопса загадочный тоннель без каких-либо следов и признаков человеческой деятельности. По мнению исследователей, пространство никто не посещал за последние 4500 лет — с момента создания пирамиды. Специалисты также считают, что за найденным помещением может скрываться что-то еще более важное, например усыпальница фараона Хеопса.