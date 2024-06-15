Ученые нашли сочетание лекарств, продлевающих жизнь при болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции, характеризующаяся прогрессирующей потерей памяти, снижением когнитивных функций и изменениями поведения. От него страдают более 50 млн человек во всем мире. Заболевание прогрессирует на различных стадиях и обычно заканчивается летальным исходом.