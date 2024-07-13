Ученые нашли следы редчайшей черной дыры в Млечном Пути

Омега Центавра — необычное образование: оно примерно в 10 раз больше большинства других шаровых скоплений и на удивление плоское. Оно настолько массивно, что его можно увидеть даже невооруженным глазом в темные ясные ночи, когда оно занимает почти столько же места на ночном небе, сколько Луна, если смотреть с Земли.