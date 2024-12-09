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Ученые нашли следы опасного наркотического вещества в тканях дельфина

Оно попало в организм со сточными водами и зараженной пищей.

Источник: РИА "Новости"

Исследователи из Техасского университета A&M в Корпус-Кристи обнаружили следы фентанила и других фармацевтических препаратов у дельфинов, обитающих в Мексиканском заливе. Вещество было найдено в жировой ткани мертвого дельфина, которого нашли в 2020 году. Об этом сообщает портал KRIS-TV.

В ходе исследования ученым удалось выявить свыше 3 тыс. различных химических соединений в тканях дельфина, включая синтетические наркотики. Особенно тревожным стало обнаружение фентанила — вещества, которое, согласно данным Администрации по борьбе с наркотиками США, в 100 раз сильнее морфина. Ученые проанализировали 89 образцов жировой ткани, в том числе 83 биопсии от живых дельфинов и шесть — от мертвых. В 30 из них были обнаружены фармацевтические препараты. Фентанил присутствовал в тканях всех мертвых дельфинов.

По мнению ученых, обнаружение наркотических веществ у дельфинов говорит о серьезной угрозе для морской флоры и фауны. Попадая в экосистему, эти и другие вещества оказывают каскадное влияние на другие виды.

Источниками загрязнения могут быть сточные воды и загрязненная пища дельфинов — рыба и креветки. Морской биолог доктор Дара Орбах отмечает, что та же пища часто попадает и на стол местных жителей. Ученые считают необходимым отследить источники загрязнения, чтобы снизить ущерб для морской экосистемы.

По мнению исследователей, эта проблема может существовать уже более десяти лет. Это подтверждают образцы, взятые у дельфинов ранее: в них также присутствовали следы лекарств. Теперь планируют изучать качество воды, чтобы предотвратить дальнейшие последствия для окружающей среды.