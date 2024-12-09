Ученые нашли следы опасного наркотического вещества в тканях дельфина

В ходе исследования ученым удалось выявить свыше 3 тыс. различных химических соединений в тканях дельфина, включая синтетические наркотики. Особенно тревожным стало обнаружение фентанила — вещества, которое, согласно данным Администрации по борьбе с наркотиками США, в 100 раз сильнее морфина. Ученые проанализировали 89 образцов жировой ткани, в том числе 83 биопсии от живых дельфинов и шесть — от мертвых. В 30 из них были обнаружены фармацевтические препараты. Фентанил присутствовал в тканях всех мертвых дельфинов.