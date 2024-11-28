Ученые нашли следы гигантского подводного оползня в Балтийском море

«Гипотеза, которую мы проверим, заключается в том, что около 8000 лет назад подводный оползень вызвал цунами, которое затронуло прибрежные районы южной части Балтийского моря. Эта теория на самом деле не надуманна, поскольку похожее событие случилось у берегов Норвегии. Коренные породы этого района также имеют слабые места, которые могут вызывать землетрясения, способные привести к оползням», — отметили специалисты.