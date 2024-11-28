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Ученые нашли следы гигантского подводного оползня в Балтийском море

Шведские ученые из Университета Седертерна (SH) обнаружили следы огромного подводного оползня, случившегося тысячи лет назад на юге Балтийского моря.

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на представителей научного учреждения.

Команда излучила донные отложения на глубине около 50−60 метров у берегов шведской провинции Блекинге и отметила определенные аномалии в составе пород.

«Гипотеза, которую мы проверим, заключается в том, что около 8000 лет назад подводный оползень вызвал цунами, которое затронуло прибрежные районы южной части Балтийского моря. Эта теория на самом деле не надуманна, поскольку похожее событие случилось у берегов Норвегии. Коренные породы этого района также имеют слабые места, которые могут вызывать землетрясения, способные привести к оползням», — отметили специалисты.

По словам исследователей, археологические находки на побережье Блекинге показали, что одна из древних прибрежных деревень была практически полностью стерта с лица земли и занесена песком и осадками. Этот процесс невозможно объяснить естественными прибрежными процессами, однако он может указывать на цунами.