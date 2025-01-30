Ученые нашли разрыв океанической плиты между Евразией и Аравийским полуостровом

По словам специалистов, открытие раскрыло взаимосвязь процессов в мантии и на поверхности планеты. Его результаты могут быть полезны при поиске полезных ископаемых, изучении геотермальной энергии и прогнозировании землетрясений, а также для понимания последствий столкновения континентов в других регионах Земли.